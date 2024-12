Macaulay Culkin hätte fast das Haus aus den «Kevin»-Filmen gekauft

Er träumte von einem «Kino–Spasshaus»

«Ich hatte schon fast vor, es zu kaufen», erklärte der einstige Kinderstar der «New York Times» zufolge bei einer Filmvorführung im Rosemont Theater. Dabei wollte er nicht selbst in das Anwesen in Winnetka bei Chicago einzuziehen. Stattdessen, so erzählte er, wollte er es in etwas ebenso Kultiges wie den Film von 1990 verwandeln: ein «Kino–Spasshaus», in dem die Menschen Szenen nachspielen könnten. Etwa wie die, in der seine Figur Kevin McCallister die Treppe hinunter rodelte.