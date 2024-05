MacGyver im Ruhrgebiet: Richard Dean Anderson besucht Dortmund

«Was für ein schöner Tag», bilanzierte das Event in Dortmund in einem Instagram–Beitrag. Darin sind auch Fotos von glücklichen Fans zu sehen, die ein Foto mit dem Schauspieler ergattern konnten. Denn auch 32 Jahre nach dem «MacGyver»–Ende ist seine legendäre 80er–Jahre–Rolle für viele noch unvergessen. Dabei ist Anderson selbst nicht ganz so gut auf diese Zeit zu sprechen, wie er einmal verriet: «MacGyver bedeutete sieben Jahre, in denen ich buchstäblich in jedem einzelnen gedrehten Frame zu sehen war und absolut kein Leben mehr hatte.»