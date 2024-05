«Machete»-Star Danny Trejo: Hollywoods Bad Ass wird 80

Er hat wohl eines der Gesichter mit dem höchsten Wiedererkennungswert in Hollywood, doch dürfte vielen in Deutschland sein Name nicht geläufig sein: Der US–Amerikaner Danny Trejo (80), am 16. Mai 1944 in Los Angeles geboren, spielt in Hollywood–Actionfilmen vornehmlich den Bösewicht, Gangster oder Gefängnisinsassen – und hält unter den noch lebenden Stars mit film– und serienübergreifend über 40 Film–Toden den alleinigen Rekord. Dabei war Trejos Weg zur Schauspielerei kein leichter.