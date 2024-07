«Machete»-Star Danny Trejo rastet in der Öffentlichkeit aus

Kriminelle Vergangenheit

Danny Trejo ist am besten für seine Rolle als Isador «Machete» Cortez im Film «Machete» bekannt. Die Sechziger Jahre verbrachte der Schauspieler mit mexikanischen Wurzeln aufgrund diverser Raub– und Drogendelikte grösstenteils in Erziehungs– und Besserungsanstalten oder in kalifornischen Gefängnissen. «Statt mich selbst ins Zeug zu legen und etwas zu erreichen, habe ich im Zweifelsfall lieber jemanden überfallen, wenn ich etwas haben wollte», sagte er rückblickend. Das letzte Mal sass der 80–Jährige in San Quentin fünf Jahre ein, wo er eine Messerattacke überlebt hatte. Ein Aufenthalt, der ihn veränderte. Hier lernte er Boxen und gewann mehrfach die Gefängnismeisterschaft. Er war viermal verheiratet und hat drei Kinder.