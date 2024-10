Machine Gun Kelly tritt beim NFL-Spiel in München auf

Die Münchner Allianz Arena verwandelt sich am 10. November nicht nur in einen Football–Tempel – sie wird auch zur Konzertbühne für einen angesagten US–Künstler: Machine Gun Kelly (34) kommt in die bayerische Landeshauptstadt. Der 34–jährige Rapper wird laut Informationen der «Bild»–Zeitung in der Halbzeitpause des NFL–Spiels zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants auftreten. Unter anderem wird «MGK», wie sich der Musiker nennt, demnach seinen Hit «Lonely Road» zum Besten geben.