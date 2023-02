Megan Fox stellte Machine Gun Kelly zwischen den Zeilen an den Pranger

Fox hatte die Gerüchte in der letzten Woche zunächst selbst angeheizt, indem sie ein Video postete, in dem ein Briefumschlag in einem Feuer verbrennt. Dazu zitierte sie aus einem Song von Beyoncé: «Du kannst die Unaufrichtigkeit schmecken, sie ist überall in deinem Atem.» Fans spekulierten daraufhin in Kommentaren, Machine Gun Kelly sei vermutlich fremdgegangen.