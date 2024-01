Macht Selena Gomez Schluss mit der Musik?

«Ich fing an, viel Spass an der Musik zu haben, und dann hat das Touren wirklich Spass gemacht. Aber ich habe zur gleichen Zeit meine TV–Serie gemacht [»Wizards of Waverly Place«, 2007–2012] und ich fand es wirklich lustig, also habe ich einfach weitergemacht, aber je älter ich werde, desto mehr möchte ich etwas finden, auf das ich mich konzentrieren kann», erklärte sie laut «Deadline» in dem Podcast.