Die US-Milliardärin MacKenzie Scott (52) hat nach weniger als zwei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Dan Jewett eingereicht. Das berichtet die «New York Times». Scott ist die Exfrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (58), und half ihrem ersten Ehemann in den 1990er Jahren, den Versandriesen anfänglich aufzubauen. Mit Jewett war Scott zu Beginn des vergangenen Jahres den Bund der Ehe eingegangen. Er unterrichtete zuvor als Lehrer an der Privatschule von Bezos' und Scotts gemeinsamen Kindern in Seattle, Washington.