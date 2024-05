«Mad Max»: Darum hassten sich Tom Hardy und Charlize Theron am Set

Streit um Tom Hardys Unpünktlichkeit

Charlize Theron war hingegen immer die Erste am Set. George Miller beschrieb sie als «unglaublich diszipliniert – eine ausgebildete Tänzerin, was sich in der Präzision ihrer Darbietung zeigte». An Tom Hardys Unpünktlichkeit entzündete sich dann ein Streit zwischen den Hauptdarstellern.