«Mad Men»-Star Robert Morse ist gestorben

Schauspieler Robert Morse ist am vergangenen Mittwoch (20. April) im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn dem Sender ABC und sein guter Freund Larry Karaszewski (60) bei Twitter. Der Drehbuchautor schrieb unter anderem in seinem Tweet, in dem er gemeinsame Fotos mit Morse teilte: «Ein riesiges Talent und ein wunderbarer Geist. Ich sende Liebe an seinen Sohn Charlie und seine Tochter Allyn. Hatte so viel Spass mit Bobby im Laufe der Jahre.»