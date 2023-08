«Als wir die Nachricht bekommen haben, waren wir überwältigt», erklären Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian in einem Statement. «Es ist wirklich unfassbar. Wir hätten nie gedacht, dass dieser Song jemals so erfolgreich wird.» Sie hätten lange und hart dafür gearbeitet «und trotzdem fühlt es sich surreal an. Ein besonderer Dank geht an alle, die diesen Song gross gemacht haben: Familie, Freunde, DJs, unser Team und vor allem alle Hörer und Hörerinnen, die das Teil jeden Tag streamen und feiern!»