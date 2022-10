«Made by Google '22»: Was Google Pixel Watch und das Pixel 7 können

Die Pixel Watch besitzt ein AMOLED-Display in einem Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 41 Millimetern und kommt in vier Varianten daher - in der Farbe Champagne Gold mit Sportarmband in Hazel, in Matte Black mit Obsidian-Sportarmband sowie in Polished Silver mit Sportarmband in Charcoal oder Chalk. Zudem sind weitere Armbänder in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.