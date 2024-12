«Made in China»: So wird der neue Dortmund-«Tatort»

Zudem lief mit «Cash» der bislang letzte Dortmunder Fall schon im Februar 2024. «Made in China» knüpft in einigen Sequenzen aber mehr oder minder daran an und setzt einiges an Detailwissen bei den Zuschauenden voraus. Wie waren die Verwicklungen der einzelnen Protagonisten denn gleich nochmal? Welcher «Tatort»–Fan hat das denn sofort und auf Knopfdruck parat? Die einzige Konstante ist eben jener Faber, dessen Charakterbildung aber in den letzten Jahren irgendwie ein wenig stagniert – und das wird mit seinem neuen Fall auch nicht besser. Hinzu kommt ein von der Grundidee zwar interessanter, aber teilweise sich selbst widersprechender Plot, mit einigen konstruiert wirkenden Verflechtungen, teils hölzernen Dialogen und Twists, die so vorhersehbar sind wie eine erneute Hitzewelle im kommenden Sommer.