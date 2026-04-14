Madeira: Bekannter Wanderpfad wird bald wiedereröffnet

Der rund sieben Kilometer lange Wanderweg «PR1 – Vereda do Areeiro» auf der portugiesischen Insel Madeira wird in wenigen Wochen in seiner Gänze wiedereröffnet. Der Pfad führt auf einer Strecke von rund sieben Kilometern vom Pico do Areeiro über den Pico das Torres zum Pico Ruivo.
Nachdem im Sommer 2024 Waldbrände auf der Insel gewütet haben, beginnt die phasenweise vollständige Wiedereröffnung des Wanderweges für die Öffentlichkeit nach dem Trailrunning–Event «Madeira Island Ultra–Trail», das Ende April steigt. Das teilt das Institut für Wälder und Naturschutz auf Madeira (IFCN) mit.
Nur noch in eine Richtung begehbar
Der Pfad soll schrittweise über voraussichtlich etwa einen Monat wiedereröffnet werden. Anfangs dürfte es noch zu Einschränkungen kommen. Der Zugang könne zunächst auf Freitag bis Sonntag beschränkt sein, da von montags bis donnerstags weiterhin Arbeiten am Pfad stattfinden. Künftig soll der Weg vom Pico do Areeiro zum Pico Ruivo nur noch in eine Richtung begehbar sein, mit Ausnahme eines Abschnitts zwischen Pico do Areeiro und Pedra Rija. Laut zuständigem Tourismusbüro für Madeira besitzt die Strecke einen mittleren Schwierigkeitsgrad und soll in etwa 3,5 Stunden zu bewältigen sein.
Der Zugang zum «PR1 – Vereda do Areeiro» wird künftig für Einzelpersonen 10,50 Euro kosten. Für andere klassifizierte Wanderwege der Region werden 4,50 Euro fällig. Es gibt unter anderem auch eine Tagesgebühr für kombinierte Strecken in Höhe von neun Euro, der PR1 ist hier aber nicht inbegriffen. Gleiches gilt für einen Wochenzugang, der für 52,50 Euro erhältlich ist.