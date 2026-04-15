Madeira: Bekannter Wanderpfad wird bald wiedereröffnet

Nur noch in eine Richtung begehbar

Der Pfad soll schrittweise über voraussichtlich etwa einen Monat wiedereröffnet werden. Anfangs dürfte es noch zu Einschränkungen kommen. Der Zugang könne zunächst auf Freitag bis Sonntag beschränkt sein, da von montags bis donnerstags weiterhin Arbeiten am Pfad stattfinden. Künftig soll der Weg vom Pico do Areeiro zum Pico Ruivo nur noch in eine Richtung begehbar sein, mit Ausnahme eines Abschnitts zwischen Pico do Areeiro und Pedra Rija. Laut zuständigem Tourismusbüro für Madeira besitzt die Strecke einen mittleren Schwierigkeitsgrad und soll in etwa 3,5 Stunden zu bewältigen sein.