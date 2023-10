Madonna bleibt die meistverkaufte Künstlerin aller Zeiten

Anfang des Monats startete Madonna ihre «Celebration Tour» in der Londoner O2 Arena mit einem zweistündigen Set vor 20.000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern. In einem liebevollen Moment gratulierte sie ihrer Tochter Lourdes, die am Eröffnungsabend (14. Oktober) ihrer Mutter 27 Jahre alt wurde. Wie das «People»–Magazin weiter meldete, kamen auch Madonnas andere Kinder David (18), Mercy (17) sowie die Zwillinge Stelle und Estere (11) an diesem Abend auf die Bühne, um aufzutreten. Sohn Rocco (23) unterstützte seine Familienmitglieder dagegen vom Publikum aus.