Madonna gibt neue Termine für ihre USA-Tour bekannt

Ihre Welttournee wird Madonna (65) auf jeden Fall auch in Amerika zelebrieren - allerdings ein wenig später als geplant. Der Veranstalter Live Nation hat pünktlich zum 65. Geburtstag der «Queen of Pop» die neuen Termine für ihre Tour durch Nordamerika offiziell bestätigt. Die für die USA, Kanada und Mexico geplante Konzert-Reihe startet am 13. Dezember 2023 im Barclays Center in New York und endet am 24. April 2024 in Mexico City.