Madonna, Guy Ritchie und Sohn Rocco wiedervereint in London

Kreativität in die Wiege gelegt

Dass Rocco heute als Künstler seinen Weg geht, überrascht kaum. In einem Interview mit «Whitewall» erklärte er im vergangenen Jahr: «Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Kreativität auf Steroiden war.» Seine Mutter habe ihm keine Wahl gelassen – wofür er heute dankbar sei. Sie habe darauf bestanden, dass er alle kreativen Wege ausprobiere.