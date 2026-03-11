Madonna holt Kate Moss für das «grösste Musikvideo aller Zeiten»

Auch Madonnas persönliche Anforderungen am Set unterstreichen ihren Status als Perfektionistin. Ihr Trailer soll konstant auf exakt 28 Grad temperiert gewesen sein, während meterlange Kleiderstangen mit exklusiven Entwürfen von Dolce & Gabbana bereitstanden. Die Zusammenarbeit mit dem italienischen Designer–Duo ist kein Zufall: Madonna ist das aktuelle Gesicht der Kampagnen für 2025 und 2026 und sorgte erst kürzlich in der Front Row der Mailänder Modewoche für Aufsehen. Die Dreharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an, wobei der Cast oft von 16:00 Uhr nachmittags bis 02:00 Uhr morgens vor der Kamera stand.