Madonna lässt Schmetterlinge aus ihrer digitalen Vagina fliegen

In einem Statement zu dieser «Mother of Creation» getauften Aktion erklärt die Sängerin: «Ich bin begeistert, die Gelegenheit zu haben, meine Vision der Welt als Mutter und Künstlerin mit Mikes einzigartiger Sichtweise zu teilen.» Sie wolle das «Konzept der Schöpfung» untersuchen und nicht nur die Art und Weise, wie ein Kind durch die Vagina einer Frau auf die Welt kommt, sondern auch wie ein Künstler Kreativität erschaffe. Ausserdem wolle sie vor allem mit dem Erlös Müttern helfen, die sich derzeit in grosser Not befänden.