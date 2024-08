Madonna: Sentimentale Worte zum 24. Geburtstag ihres Sohnes

Die Sängerin und sechsfache Mutter Madonna (65) hat ihrem ältesten Sohn Rocco Ritchie (24) mit liebevollen Worten zum Geburtstag gratuliert. Der gemeinsame Sohn von ihr und Regisseur Guy Ritchie (55) wurde am Sonntag (11. August) 24 Jahre alt. «Ich liebe dich – bis in alle Ewigkeit», verspricht sie dem Künstler in ihrem Instagram–Beitrag.