Madonna soll wieder für ihre Welttournee proben

Tourauftakt in London

Die britische Zeitung zitiert einen Insider mit den Worten: «Sie befindet sich immer noch in der Genesungsphase, aber Madonna hat alles daran gesetzt, wieder zu den Proben zu kommen.» Demnach soll die Queen of Pop das Nassau Coliseum in New York für zwei Monate gebucht haben. Zudem soll sie sich auch einen Veranstaltungsort in Grossbritannien angeschaut haben, um dort vor ihrem ersten Abend in der Londoner O2 Arena am 14. Oktober zu proben. Eigentlich wollte die Sängerin wohl gerne eine Woche in der O2 Arena in London proben, aber «aufgrund der Comeback-Auftritte von Blink-182 wird ihr Team erst am Vortag Zutritt bekommen». Die Tournee sollte ursprünglich am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen, musste aber wegen der gesundheitlichen Probleme neu organisiert werden.