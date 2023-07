«Eine vollständige Genesung wird erwartet»

Am 28. Juni wurde bekannt, dass die Queen of Pop einige Tage zuvor bewusstlos aufgefunden und in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden war. Ihr Manager Guy Oseary (50) teilte via Instagram mit, dass Madonna «eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt» habe, «die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat. Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, sie befindet sich aber noch in medizinischer Behandlung. Eine vollständige Genesung wird erwartet». Laut «Page Six» wurde sie mindestens eine Nacht lang intubiert, bevor ihr der Schlauch entfernt wurde. Sie soll bereits am nächsten Tag wieder wach gewesen sein. Ende Juni hiess es dann, dass die Sängerin die Klinik verlassen habe und sich in ihrem New Yorker Zuhause ausruhe. Insider berichteten dem US-Magazin «People», dass sich Madonna besser fühle und den Anweisungen der Ärzte folge.