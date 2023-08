Wie haben sich Madonna und Joshua Popper kennengelernt?

Ihren aktuellen Freund Joshua Popper soll Madonna Medienberichten zufolge Anfang des Jahres kennengelernt haben. Er soll ihrem Sohn David Banda Box-Unterricht gegeben und so die «Queen of Pop» kennengelernt haben. Joshua Popper ist Schwergewichts-Boxer und Gründer des Boxclubs Bredwinners in Manhattan, New York. Obwohl die Beziehung zwischen den beiden nicht offiziell bestätigt ist, taucht er seit einigen Monaten immer wieder auf Social Media auf Fotos an der Seite von Madonna auf.