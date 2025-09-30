Madonna und Lourdes: Überraschung bei Fashionshow in Paris

Madonna und Lourdes im Rampenlicht

Musik–Superstar Madonna erschien in einem schwarzen Lederblazer und einem schwarzen Spitzenrock – ganz im Stil der Marke: sexy, rebellisch, zeitlos. An ihrer Seite: Tochter Lourdes in einem eleganten schwarzen Lingerie–Kleid mit V–Ausschnitt. Beide trugen Pumps über den Seidenstrumpfhosen. Während Mama Madonna eine Sonnenbrille, Handschuhe und einen dicken Schal dabeihatte, kombinierte ihre Tochter lediglich eine kleine goldenen Handtasche zum armfreien Outfit.