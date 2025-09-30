Madonna und Lourdes: Überraschung bei Fashionshow in Paris

Die Pariser Fashion Week ist bekannt für spektakuläre Auftritte – bei der Yves Saint Laurent Show sorgten am Montagabend Madonna (67) und ihre Tochter Lourdes Leon (28) für eine grosse Überraschung. Vor den Augen der Fotografen tauschten die beiden ein spielerisches Küsschen auf den Mund aus.
Glamouröse Inszenierung vor dem Eiffelturm
Designer Anthony Vaccarello hatte für die Präsentation der Frühjahr/Sommer–Kollektion 2026 einen eindrucksvollen Schauplatz gewählt: Der Eiffelturm bildete eine dramatische Kulisse, und der Showroom war mit dem YSL–Logo aus weissen Hortensien geschmückt. Keine Kosten wurden gescheut, weder für die opulente Inszenierung noch für die illustre Gästeliste.
Madonna und Lourdes im Rampenlicht
Musik–Superstar Madonna erschien in einem schwarzen Lederblazer und einem schwarzen Spitzenrock – ganz im Stil der Marke: sexy, rebellisch, zeitlos. An ihrer Seite: Tochter Lourdes in einem eleganten schwarzen Lingerie–Kleid mit V–Ausschnitt. Beide trugen Pumps über den Seidenstrumpfhosen. Während Mama Madonna eine Sonnenbrille, Handschuhe und einen dicken Schal dabeihatte, kombinierte ihre Tochter lediglich eine kleine goldenen Handtasche zum armfreien Outfit.
Gemeinsam posierten sie für die Kameras, und zur Freude der Fotografen gab sich das Arm–in–Arm–Gespann sogar ein Küsschen auf den Mund.
Eine Front Row voller Ikonen
Und auch die Liste der weiteren Gäste las sich wie ein «Who's who» der Mode– und Filmwelt. Laut «Mail Online» waren viele Stars dabei. Kate Moss (51) trug als Muse des Hauses nur einen ikonischen Smoking–Blazer, kombiniert mit Strumpfhose und Heels – gewagt und minimalistisch.
Oscarpreisträgerin Renée Zellweger (56) hielt es dezenter und erschien in einem eleganten Anzug. Carla Bruni (57) präsentierte einen sonnengelben Look mit Seidenkleid und Fellmantel.
Eva Herzigová, Linda Evangelista und Amber Valletta waren vor Ort. Ausserdem erschienen Hailey Bieber, Zoe Kravitz, Charlotte Gainsbourg, Iris Law, Charli XCX sowie Catherine Deneuve.
Leder, Trenchcoats und Pariser Coolness
Die Mode selbst stand dem Glamour der Gäste in nichts nach. Vaccarello setzte auf klare Formen, viel Leder und fliessende Trenchcoats aus Fallschirmseide sowie jede Menge Lingerie–inspirierte Looks. Der Designer balancierte zwischen Klassiker und Provokation.