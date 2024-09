Madonna verzaubert ihre Fans in Mailand mit makellosem Teint

Optisch zu altern, ist keine Option für die «Queen of Pop»: Das hat Madonna (66) während der Fashion Week in der italienischen Modestadt Mailand wieder einmal unter Beweis gestellt. In verschiedenen atemberaubenden Looks nahm sie am Wochenende sowohl an der Fashion Show als auch an der Party von Dolce & Gabbana teil und präsentierte sowohl in der Front Row als auch beim Verlassen der Party–Location ihren makellosen, faltenfreien Teint.