Begegnung im Krankenhaus

In dem Posting erinnert sich Madonna zudem an die erste Begegnung mit Stein. Als der Musik-Manager nach einer Herz-OP im Krankenhaus lag, hörte er sich das Demo-Tape von Madonnas «Everybody» vom Krankenbett aus an. «Als ich ihn traf, lag er dort in Boxershorts und einem Unterhemd», erinnert sich die Sängerin. «Er hatte eine Kanüle in der Nase und einen Tropf mit Kochsalzlösung in seinem Arm. Ich hatte meinen riesigen Ghettoblaster dabei und war bereit, sofort meine Kassette für ihn abzuspielen. Er lächelte, als er mich sah und fragte mich, ob ich mit der Jungfrau Maria verwandt sei! Haha. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden.»