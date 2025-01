Madonnas Tochter Lourdes Leon: Im gewagten Nackt-Look zur Fashion-Show

Madonnas (66) Tochter Lourdes Leon (28) war am Dienstag neben Zoë Kravitz (36) und Iris Law (24) der Stargast bei der Show von Saint Laurent während der Pariser Fashion Week – und der klare Hingucker in der Front Row. Die 28–Jährige besuchte das Event in einem gewagten, transparenten Catsuit, der wenig Raum für Fantasie liess.