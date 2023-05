Madonnas Tochter Lourdes Leon räkelt sich in durchsichtigem Catsuit

Das Magazin stellt in der Ausgabe Künstler von Chemical X Records vor, ein New Yorker Label, das von Musikerin Eartheater (34) gegründet wurde. Neben ihr und Sängerin Leon werden der Produzent Sammy, der Tontechnikerin Kiri und der Rapper Ish Couture beleuchtet. «Chemical X kreiert die nächste Generation der NYC Dance Music», erklärte Leon in einem weiteren Post, der ebenfalls Bilder des Shootings beinhaltet. «Ich bin so stolz, Teil dieser Familie zu sein.»