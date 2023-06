Mads Mikkelsen über «Indiana Jones»: «Harrison Ford ist eine Legende»

Eine Frage zur digitalen Verjüngung am Anfang des Films. Waren Sie für diese Szenen am Set, oder wurde ein Double eingesetzt?

Mikkelsen: Nein, in all diesen Szenen sind das ich und Harrison. Wir haben all diese Szenen gespielt, das basiert komplett auf uns. In Harrisons Fall haben sie lediglich Bilder gefunden, in denen er 35 oder 40 Jahre alt ist. Das verwandeln sie dann in ihn. Aber das ist seine Entscheidung als Schauspieler - jede einzelne Einstellung.