«Maestro»-Star Carey Mulligan wird 2025 von König Charles III. geehrt

Stephen Fry wird zum Ritter geschlagen

Mehr als 1.200 Menschen werden 2025 bedacht, wie aus der am 30. Dezember veröffentlichten Liste hervorgeht. Für ihre Verdienste im Schauspiel erhält Mulligan im kommenden Jahr den Titel «Commander of the British Empire» (CBE), ebenso wie «Happy Valley»–Darstellerin Sarah Lancashire (60). Das Multitalent Stephen Fry (67) wird für sein Engagement im Bereich Umwelt, Charity und geistige Gesundheit zum Ritter geschlagen und darf sich dann «Sir Stephen» nennen. Er sei «verblüfft und verzaubert» gewesen, als er den Brief erhielt, berichtet unter anderem «BBC». Auch bedacht werden «Bad Sisters»–Star Anne–Marie Duff (54), «Fair Play»–Schauspieler Eddie Marsan (56) sowie der ehemalige Trainer der englischen Fussball–Nationalmannschaft, Gareth Southgate (54).