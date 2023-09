Magengeschwüre: Bruce Springsteen muss alle Konzerte absagen

Bisher letztes Konzert fand Anfang September statt

Der Oscar– und zigfache Grammypreisträger ist gemeinsam mit seiner E Street Band derzeit auf ausgedehnter Tournee. Seinen bislang letzten Auftritt hatte Springsteen am 3. September im Metlife Stadium in East Rutherford im US–Bundesstaat New Jersey. Bis Ende Juli verweilte Springsteen noch in Europa, und spielte unter anderem in München, Hamburg und Wien.