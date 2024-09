Maggie Smith: So reagieren Weggefährten auf ihren Tod

Dass es sich bei Maggie Smith (1934–2024) nicht um irgendeine beliebige Schauspielerin handelte, sondern um eine allgemein verehrte und geliebte Charakterdarstellerin der Extraklasse, zeigen die zahlreichen betroffenen Reaktionen aus der ganzen Welt auf ihren Tod. Bis ins hohe Alter hatte die Britin vor der Kamera gestanden, unter anderem als Violet Crawley in der TV–Serie «Downtown Abbey» und als Professor McGonagall in den Harry–Potter–Filmen. In den 1990ern machte sie sich zudem an der Seite von Whoopi Goldberg (68) als Mutter Oberin in den «Sister Act»–Komödien international einen Namen.