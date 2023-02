«Magic Mike 3»-Star Channing Tatum: Blamables Treffen mit Matt Damon

Superstar Channing Tatum (42) ist aktuell mit dem Trilogie-Abschluss «Magic Mike - The Last Dance» in den deutschen Kinos zu bewundern. Im Interview mit dem US-Magazin «People» erinnerte sich Tatum jetzt an eine von ihm als peinlich empfundene erste Begegnung mit Hollywood-Star Matt Damon (52) zurück, die sich vor einigen Jahren ereignete. Im Jahr 2011 stand Tatum für den Thriller «Haywire» seines «Magic Mike»-Regisseurs Steven Soderbergh (60) vor der Kamera. Am Ende eines Drehtages habe er mit Soderbergh in einer Hotelbar in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico gesessen, als es zu dem Treffen mit Damon kam.