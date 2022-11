Eine Bühnenshow in London

Zu Beginn wird klar, dass Tatums Figur Mike inzwischen als Barkeeper in Florida arbeitet. Er beginnt mit Hayeks Figur, eine wohlhabende Dame der Gesellschaft, eine Romanze. Zusammen wollen sie eine epische Bühnenshow in London auf die Beine stellen. «Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater betritt, das Gefühl hat, dass eine Frau alles haben kann, was sie will, wann immer sie will», so Hayeks Figur im Trailer. Doch die beiden haben auch mit Problemen zu kämpfen.