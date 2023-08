«Magisch» soll es werden: Ana Kohler plant keine grosse Märchenhochzeit

Mit Ihrer Verlobung vor einigen Monaten steuern Sie selbst auf Ihr persönliches Happy End zu...?

Kohler: Hätte man mir das noch vor fünf Jahren erzählt, hätte ich es nicht geglaubt, aber ja, ich steuere gerade auf mein persönliches Happy End zu und bin täglich dankbar, einen so wunderbaren Partner an meiner Seite zu wissen. Er unterstützt mich, wo er nur kann und wir haben die letzten drei Jahre so unglaublich viel miteinander erlebt und zusammen durchgemacht. Die Verlobung hat uns einfach als Team noch enger zusammengeschweisst und es fühlt sich wirklich an, als würde ich in meinem ganz eigenen Märchenfilm die Hauptrolle spielen.