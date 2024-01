Magnum-Gitarrist Tony Clarkin mit 77 Jahren gestorben

Die Musikwelt trauert um Tony Clarkin (1946–2024): Der Gründer und Gitarrist der britischen Rockband Magnum ist am 7. Januar im Alter von 77 Jahren «nach kurzer Krankheit» verstorben. Das hat seine Plattenfirma SVP in einem längeren Instagram–Post bekannt gegeben. Demnach sei er «im Kreise seiner Mädchen» friedlich eingeschlafen. Clarkin litt zuletzt an einer Erkrankung an der Wirbelsäule.