Mahmood und Blanco sehen den ESC «nicht als Wettbewerb»

Der Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr in Turin statt. Die italienische Rockband Måneskin gewann 2021 das Finale mit dem Titel «Zitti e buoni». Auch 2022 gilt Italien wieder als Favorit: Die Sänger Mahmood (29) und Blanco (19) gehen mit ihrer Ballade «Brividi» an den Start. 2019 landete Mahmood mit dem Song «Soldi» bereits auf dem zweiten Platz beim ESC, wird es diesmal für den Sieg reichen?