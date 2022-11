Mai Thi Nguyen-Kim hat einen «persönlichen Bezug zu Nordamerika»

Vom Tellerwäscher zum Millionär - oder doch nicht?

Was sie mit dem Kontinent Nordamerika verbindet, erzählt Mai Thi Nguyen-Kim im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. «Ich habe eine Zeit lang zum Forschen an der Ostküste der USA gelebt und habe an der Westküste sehr viel Verwandtschaft - von der weit verzweigten Familie meines Vaters leben tatsächlich nur wir in Deutschland. Daher hatte ich schon immer einen persönlichen Bezug zu Nordamerika», so die gebürtige Heppenheimerin, Hessen. Aber auch abgesehen davon findet sie den Kontinent spannend, «weil er eine interessante Geschichte hat, alles eher überdimensional ist und unsere sogenannte westliche Kultur allein schon durch Hollywood bis heute so sehr davon prägt wird».