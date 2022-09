Mai Thi Nguyen-Kim: «Ich war eine richtige Streberin»

War das für Sie dann sofort die berufliche Alternative?

Nguyen-Kim: Ich hatte es mir eher als ein Sabbatjahr vorgestellt, ein Jahr raus aus der Forschung, mal verrückte Sachen in den Medien machen und dann wieder zurückkehren. Das habe ich dann aber nicht gemacht und aus Spass wurde immer mehr ernst. Das ist auch gut so, weil ich wirklich gerne über Wissenschaft spreche und meine Leidenschaft mit anderen teile. Spätestens durch Trump und seine «alternativen Fakten» ist mit klargeworden, wie wichtig das Vermitteln wissenschaftlicher Fakten ist und so bin ich dann doch sehr bewusst nicht in die Forschung zurückgegangen.