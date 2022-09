Vanessa Mai (30) baut ihre TV-Karriere weiter aus: Im Oktober bekommt die Sängerin ihre eigene Dokuserie im Ersten. Wie der Sender mitteilt, gibt es darin «ungewohnt intime Homestories und Interviewsituationen» zu sehen. Zudem werden in «MAI time is now» spannende Einblicke in das System Schlager und den Alltag der Sängerin gegeben. Vanessa Mai spricht über falsche Freunde sowie die für sie wichtigsten Menschen.