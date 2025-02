«Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht» läuft weiter im TV

Langjährige Tradition wird fortgesetzt

Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren mit einer Option auf zwei weitere Jahre und tritt 2026 in Kraft, heisst es in einer Mitteilung. Die Fernsehsitzung «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht» gibt es bereits seit 1955. ARD und ZDF werden die Sendung weiterhin im jährlichen Wechsel am Freitag vor Fastnacht aus dem Kurfürstlichen Schloss zu Mainz übertragen.