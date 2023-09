«Maischberger» und Co.: ARD-Polittalk soll jünger werden

Neue Konzepte für Maischberger, Miosga und Klamroth

Hierbei zentral seien die Sendungen «Caren Miosga», «Maischberger» und «hart aber fair». Caren Miosga (54) übernimmt ab dem neuen Jahr den Sendeplatz von Anne Will (57) am Sonntagabend und soll in ihrer Sendung über das aktuell relevanteste Thema der Woche mit Gästen diskutieren.