Maite Kelly: «Der Grössenwahn hat manche mitgerissen»

Dan Kelly: Beschützer mit eisernem Willen

Dabei hatte alles so unschuldig begonnen. Jahrelang führte die Familie ein genügsames Leben als Strassenmusikanten in den USA und Europa, mit kaum Geld, aber viel Freiheit. Dan Kelly schützte seine Kinder dabei auf besondere Weise. «Choreografen oder Fotografen durften uns nie sagen, wie wir zu posieren haben», erinnert sich Maite. «Er wollte, dass wir uns so ausdrücken und bewegen, wie wir wollen.» Für die jüngste Tochter war die Bühne ein Spielplatz. «Als Kind hatte ich nie Lampenfieber, weil ich Teil einer so grossen Gruppe war», erzählt sie. Der Fokus habe nie auf ihr allein gelegen. «Das war ein Spiel für mich: Tanzen, Singen, Schakalaka!»