Maite Kelly dreht für «Unter uns»

Bekannt wurde Maite Kelly als Mitglied der Kelly Family, die in den 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten Gruppen in Deutschland gehörte. 2007 startete sie ihre Solokarriere. Auch an etlichen TV-Shows nahm sie teil. Bei RTL gewann sie 2011 in der Tanzshow «Let's Dance» und sass 2021 in der «Deutschland sucht den Superstar»-Jury.