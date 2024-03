Maite Kelly: «Ich falle selbst auf meine eigenen Lieder herein»

Songs wie «Das tut sich doch keiner freiwillig an» oder «Einmal im Jahr» machen autobiografische Bezüge auf. Wie stark sind Ihre Liedtexte von Ihrem realen Leben geprägt?

Kelly: Ich schreibe immer aus dem Leben. Manchmal sind tatsächlich Lieder dabei, bei denen mir deren Inhalte erst nachher passieren. Das ist manchmal erschreckend. Aber tatsächlich ist es so, dass Lieder, von denen ich beim Schreiben dachte, das hat doch nichts mit meinem Leben zu tun, aber das reimt sich so schön – das ist mir doch im Nachhinein passiert. Also, ich falle selbst auf meine eigenen Lieder herein.