Maite Kelly über Schlagerwelt: «Wir sind alle miteinander befreundet»

Ihr Song «Ich brauch einen Mann» ist eine Hommage an den Schlager der 1970er Jahre. Was verbinden Sie mit dieser Zeit?

Kelly: Ich bin ein Kind der 1970er Jahre und habe diese Zeit, die Musik, hautnah miterlebt. Ich habe Mireille Mathieu schon als Kind auf den grossen Bühnen bei den Proben beobachten dürfen. Als Kelly Family sind wir als folkloristische Band in den 1970er Jahren durch Europa gereist und in vielen grossen Shows aufgetreten. Somit wirken diese ganzen Einflüsse dieser Zeit und haben mich geprägt. Die Komposition von «Ich brauch einen Mann» ist eher von der baltischen Folklore beeinflusst. Schon in den 1970ern haben sich grosse Komponisten wie Ralph Siegel, von diesen Melodien inspirieren lassen und sie in die damalige Zeit gebracht. Als die Komposition da war, war mir klar, dass das eine Mischung aus all dem ist, was mein musikalisches Schicksal mir mitgeben wollte. Das war ein ganz besonderer Moment - in dem ich all das, was ich in meinem Leben erspüren durfte, für mich neu, sozusagen im «Maite-Mix», beschreiben konnte.