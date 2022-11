«Make Love, Fake Love»: Dann startet die Datingshow mit Yeliz Koc

Reality-TV-Star Yeliz Koc (29) begibt sich auf eine besondere Dating-Reise: «Make Love, Fake Love» wird ab 29. Dezember in Doppelfolgen bei RTL+ abrufbar sein, wie der Streamingdienst nun bekannt gegeben hat. Angekündigt sind insgesamt zwölf Folgen. Die Influencerin wir in dem Format mit zehn Männern in eine Villa auf Mallorca ziehen, um ihren Traummann zu finden. Doch die Männer machen es ihr nicht leicht.