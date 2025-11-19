«Make Love, Fake Love»: Diese Männer buhlen um Elena Miras

Das Tückische an der Show: Nicht alle sind wirklich Single. Während Elena mit den Kandidaten flirtet, wohnen einige ihrer Partnerinnen heimlich in einer Nachbarvilla und beobachten das Geschehen. Die vergebenen Männer spielen der Schweizerin ihr Interesse nur vor – im Kampf um 50.000 Euro Siegprämie. Findet Elena am Ende einen echten Single, gewinnen beide das Geld. Tippt sie auf einen Faker, triumphiert das Lügenpärchen und sie geht leer aus.